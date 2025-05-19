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Российская императорская армия времён Екатерины II и Павла I

Российская императорская армия времён Екатерины II и Павла I Гарда палаша кирасира с вензелем Екатерины II.

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