Российская императорская армия времён Екатерины II и Павла I Гарда палаша кирасира с вензелем Екатерины II.
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Российская императорская армия времён Екатерины II и Павла I Гарда палаша кирасира с вензелем Екатерины II.
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