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Представитель КНР Ли Хуэй: готовность России и Украины к переговорам растет

Представитель КНР Ли Хуэй: готовность России и Украины к переговорам растет

Готовность Российской Федерации и Украины к переговорам растет. Соответствующую точку зрения выразил специальный представитель правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй, информирует РИА Новости.

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