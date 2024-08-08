Представитель КНР Ли Хуэй: готовность России и Украины к переговорам растет

Готовность Российской Федерации и Украины к переговорам растет. Соответствующую точку зрения выразил специальный представитель правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй, информирует РИА Новости.
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