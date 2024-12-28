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Исследование: Литий — потенциальное лекарство от расстройств аутистического спектра

Исследование: Литий — потенциальное лекарство от расстройств аутистического спектра

Новое исследование, проведенное командой Центра синаптических дисфункций мозга Института фундаментальных наук (IBS) под руководством Ким Ынджуна, показало, что литий, препарат, широко используемый при биполярном расстройстве, может также лечить расстройства аутистического спектра (РАС).

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