Исследование: Литий — потенциальное лекарство от расстройств аутистического спектра

Новое исследование, проведенное командой Центра синаптических дисфункций мозга Института фундаментальных наук (IBS) под руководством Ким Ынджуна, показало, что литий, препарат, широко используемый при биполярном расстройстве, может также лечить расстройства аутистического спектра (РАС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии