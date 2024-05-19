Виктор Томенко открыл "7яФест" в Барнауле

Торжественное открытие прошло в парке культуры и отдыха "Изумрудный" Открытие фестиваля / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл фестиваль "7яФест" в барнаульском парке "Изумрудный".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии