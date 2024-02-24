Захарова жёстко прошлась по умственным способностям Бербок после её слов о России: “Удивительно”

Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление немецкого министра о санкцияхАнналена Бербок последнее время не делала громких заявлений, превращающих её в посмешище, как, например, было с “разворотом на 360 градусов”.
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