Уезжают, не хотят рожать. Население Украины быстро сокращается

Какая часть из почти пяти миллионов украинцев, бежавших за границу, вернется, когда боевые действия наконец закончатся? Этот вопрос не дает покоя политикам страны, которые ломают голову, как убедить соотечественников вернуться.
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