Стало известно о видимости надвигающегося на Землю Апофиса из России

Надвигающийся на Землю астероид Апофис из России будет лучше виден на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС стало известно от научного сотрудника Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша Российской академии наук Леонида Еленина.
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