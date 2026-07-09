Политика как она есть

Надвигающийся на Землю астероид Апофис из России будет лучше виден на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС стало известно от научного сотрудника Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша Российской академии наук Леонида Еленина.