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Директор «ЗаряДа» о рынке клюшек: «Готовы удовлетворить потребность. Объем импортного сырья в нашей продукции не критичен»

Директор «ЗаряДа» заявил о готовности компании закрыть потребность в клюшках на рынке. «На сегодняшний день объем импортного сырья в составе нашей продукции не критичен.

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