В Котласе дети спасались от «пожара» и учились первой помощи

В палаточном лагере «Белые ночи» состоялось мероприятие «День собственной безопасности». Как сообщает администрация города Котлас, оно было организовано в формате квеста с участием профессиональных специалистов.
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