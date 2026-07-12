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Царьград

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В Котласе дети спасались от «пожара» и учились первой помощи

В Котласе дети спасались от «пожара» и учились первой помощи

В палаточном лагере «Белые ночи» состоялось мероприятие «День собственной безопасности». Как сообщает администрация города Котлас, оно было организовано в формате квеста с участием профессиональных специалистов.

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