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Царьград

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Красноярский школьник сделал предложение Екатерине Мизулиной

Красноярский школьник сделал предложение Екатерине Мизулиной

Событие произошло во время фан-встречи с главой Лиги безопасного интернета.На фан-встрече с главой "Лиги безопасного интернета" школьник из Красноярска сделал предложение руки и сердца Екатерине Мизулиной.

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Комментарии
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Grandad
Попросилсся на иждивение. Сам пока ничего не умеет.
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21 час.

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