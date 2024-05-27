Красноярский школьник сделал предложение Екатерине Мизулиной

Событие произошло во время фан-встречи с главой Лиги безопасного интернета.На фан-встрече с главой "Лиги безопасного интернета" школьник из Красноярска сделал предложение руки и сердца Екатерине Мизулиной.
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