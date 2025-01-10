Барбин заявил, что США создают в Гренландии инфраструктуру для самолётов с ЯО

Глава дипломатической миссии Российской Федерации в Копенгагене Владимир Барбин проинформировал о том, что находящиеся на гренландской территории части Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки приступили к возведению авиационных баз.
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