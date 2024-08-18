59 молодых педагогов Ямала стали грантополучателями проекта «Новый учитель Ямала»

На Ямале завершился региональный конкурс для молодых специалистов в области образования, в рамках которого определены победители по направлениям: «Я – воспитатель Ямала», «Новый учитель Ямала», «Я – педагог допобразования Ямала» и «Я – педагог колледжа Ямала».
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