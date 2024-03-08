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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Песков об условиях участия россиян в Паралимпиаде-2024: «Плохо, очень плохо. Но все равно надо соревноваться и побеждать»

Ранее эти условия опубликовал Международный паралимпийский комитет (МПК). Российские и белорусские спортсмены будут именоваться нейтральными паралимпийскими атлетами (NPA) и будут соревноваться в форме, не содержащей каких‑либо национальных цветов, флага, названия страны, национальной эмблемы, символа или обозначения.

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