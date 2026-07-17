В Севастополе увеличился дефицит мощности в энергосистеме

Отключение света в Севастополе.По команде диспетчера Черноморского РДУ увеличился дефицит мощности. В связи с этим электроэнергия отсутствует по адресам: улица Лабораторное шоссе, частично улица Горпищенко, улица Арсенальная, улица Килен-Балка, улица Мореходная, улица Генерала Мельника, улица Генерала Жидилова, улица Гранатная, Троицкая балка, улица Ангарская, улица Георгиевская Балка, Троицкий причал, частично проспект Октябрьской Революции, частично улица Парковая, частично улица Адмирала Фадеева, частично улица Летчиков, частично улица Адмирала Юмашева, частично улица Степаняна.
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