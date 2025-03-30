Все недра Украины проданы Британии! США знают и разыгрывают свою партию: Зеленский загнан в угол

Согласно информации, ранее опубликованной в СМИ, новая версия соглашения предусматривает создание инвестиционного фонда, в который Украина будет отчислять 50% доходов от продажи государственных полезных ископаемых, включая нефть и газ.
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