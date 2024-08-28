Классический Апероль-шприц + несколько способов слегка поэкспериментировать с напитком, без которого невозможного представить тихий летний вечер на европейском курорте.

Апероль Шпритц – очень популярный алкогольный коктейль ярко-оранжевого, почти красного цвета, на основе горького итальянского аперитива Апероль, Просекко и газированной воды (см также: 8 коктейлей с необычной историей создания).
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