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Царьград

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Автомобили без "карты спасения" могут оказаться под запретом в России

Автомобили без "карты спасения" могут оказаться под запретом в России

В России могут запретить эксплуатацию автомобилей без "карты спасения".В России рассматривается возможность введения запрета на эксплуатацию автомобилей, не имеющих специального документа — "карты спасения".

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