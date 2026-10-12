Сати Казанова впервые представила в Казани «Симфонию Пуран» с оркестром

Сегодня, 12 октября, в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала состоялся концерт музыкального проекта SATI ETHNICA «Симфония Пуран» Сати Казановой.
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