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Украина ставит жирный крест на Минских соглашениях

Украина ставит жирный крест на Минских соглашениях

Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе передала «нормандской четвёрке» свой проект так называемых кластеров, которые должны быть положены в основу разработки новой «дорожной карты» по урегулированию конфликта на Донбассе Напомним, Франция и Германия стали инициаторами того, чтобы разобрать весь «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» на кластеры – отдельные части, которые затем попытаться согласовать сначала по отдельности, а потом уже из этих согласованных частей составить общую программу по выполнению «Комплекса мер».

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