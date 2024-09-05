Си Цзиньпин встретился с президентом Танзании

Пекин, 4 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел встречу с президентом Танзании Самией Хасан Сулуху, которая прибыла в Пекин для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.