Exeed показал концепт с необычным салоном, в основе которого лежит принцип кубика Рубика

На недавнем автосалоне в Гуанчжоу китайский автопроизводитель Chery представил концепт-кар Star Era ET Rubik's Cube Space Edition вдохновлённый знаменитым кубиком Рубика, созданным венгерским изобретателем Эрне Рубиком.
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