Когда я впервые взял в руки пульт от квадрокоптера, всё казалось предельно понятным: взвесил аппарат, поставил на учёт, если нужно, нанёс номер — и летай спокойно.
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