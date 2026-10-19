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Ник Клэкстон пропустит старт сезона НБА из-за травмы задней поверхности бедра. Центровой « Чикаго », получивший повреждение в начале октября, после повторного обследования был вынужден продлить срок восстановления еще примерно на две недели.