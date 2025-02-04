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Военное обозрение

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ИРА: снова в подполье

ИРА: снова в подполье

Ничто так не подрывает боевой дух профессиональных революционеров, как успех революции. Подписанный в 1921 году англо-ирландский договор, хотя и привел к независимости Ирландии, был компромиссом, который не устроил ни одну из сторон.

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