Южнокореец потолстел чтобы не служить в армии, но получил срок за полноту

Необычная попытка избежать службы в армии обернулась судимостью для молодого южнокорейца. Он специально набрал более 30 килограммов, чтобы получить освобождение от службы, но вместо этого оказался на скамье подсудимых.
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