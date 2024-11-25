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Южнокореец потолстел чтобы не служить в армии, но получил срок за полноту

Южнокореец потолстел чтобы не служить в армии, но получил срок за полноту

Необычная попытка избежать службы в армии обернулась судимостью для молодого южнокорейца. Он специально набрал более 30 килограммов, чтобы получить освобождение от службы, но вместо этого оказался на скамье подсудимых.

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