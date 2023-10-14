Названы самые распространенные виды рака в разных возрастных группах

В 2022 году, согласно данным сети клиники «Евроонко», наиболее распространенными локализациями злокачественных опухолей были молочная железа (17%), желудок (10%), ободочная кишка (9%) и поджелудочная железа (9%).
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