Гидролог рассказала, когда начнется ледоход на Оби в районе Барнаула

Вблизи краевой столицы Обь уже очистилась, но массового ледохода на реке еще не было Река Обь в районе города Барнаула вскрылась ото льда 7 апреля, но массового ледохода на главной водной артерии Алтайского края еще не было.
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