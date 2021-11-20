Вечерняя Москва

17 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Столько нарушений и беспредела!!! И никто не остановил... только жизнь распорядилась...Погибшего в ДТП н...
  • Lehanaizhe
    мудакПогибшего в ДТП н...
  • Konstantin Петров
    При таком чудесном мэре в Москве Русских осталось меньше 50%Сергей Собянин ра...

Володин назвал Путина преимуществом России в борьбе со Штатами

Володин назвал Путина преимуществом России в борьбе со Штатами

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал предложение конгрессменов Джо Уилсона и Стива Коэна не признавать итоги президентских выборов в РФ в 2024 году, если на них будет баллотироваться нынешний президент страны Владимир Путин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх