Володин назвал Путина преимуществом России в борьбе со Штатами

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал предложение конгрессменов Джо Уилсона и Стива Коэна не признавать итоги президентских выборов в РФ в 2024 году, если на них будет баллотироваться нынешний президент страны Владимир Путин.