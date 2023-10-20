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В Смоленске депутаты поддержали проект закона о борьбе с неплательщиками алиментов

В Смоленске депутаты поддержали проект закона о борьбе с неплательщиками алиментов

Инициативу рассмотрели на заседании комитета Смоленской областной Думы по законности и правопорядку Депутаты Смоленской областной Думы поддержали законопроект о создании единой базы лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов.

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