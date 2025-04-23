В Башкирии украли более 78 млн рублей при реализации нацпроекта «Экология»

СИБАЙ, 23 апреля, ФедералПресс. После прокурорской проверки в Башкирии следователи СК завели уголовное дело о мошенничестве на сумму более 78 млн рублей в ходе реализации национального проекта «Экология».
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