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ФедералПресс

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В Башкирии украли более 78 млн рублей при реализации нацпроекта «Экология»

В Башкирии украли более 78 млн рублей при реализации нацпроекта «Экология»

СИБАЙ, 23 апреля, ФедералПресс. После прокурорской проверки в Башкирии следователи СК завели уголовное дело о мошенничестве на сумму более 78 млн рублей в ходе реализации национального проекта «Экология».

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