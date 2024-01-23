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Дочь Александра Кержакова, два года лечившаяся от тяжелой зависимости, сбежала из психиатрической клиники

Дочь Александра Кержакова, два года лечившаяся от тяжелой зависимости, сбежала из психиатрической клиники

Дочь Александра Кержакова около двух лет проходила лечение от тяжелой зависимости, а недавно совершила побег из рехаба.

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