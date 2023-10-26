Это уже не «красная линия». Это вполне очевидный «казус белли». И выражениями очередных «озабоченностей», похоже, тут не обойтись.
Террористическая война против России стала свершившимся фактом
Комментарии
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Алексей Тан
Сионизмом, были созданы, два искусственных проекта (страны)... И это СССР... с целью "растворить и уничтожить... Россию и православие, ...И Югославию, с целью растворения и уничтожения... Сербии и православных сербов.... а также были созданы и два искусственных ПЛЕМЕНИ.... это ЕВРЕЙСТВО и УКРАИНСТВО... которые и будут выступать... как ликвидаторы, этих государств (России и Сербии).... И вот результат Сионизма мы все видим воочию!!... В сербии и на Украине... а так же в Палестине... И после провозглашения, Российским Президентом... о возрождении НАЦЫОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ и Государств!!!.... эти волнения, только ускорились и УСИЛИЛИСЬ!!!.
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3 д.
Иван Иванов
Гарант когда начнёшь мочить в сортире, вся Россия уже требует, нет западнее наших границ братских народов, да и юго восточнее тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3 д.
ИИ
Иван Иванов
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3 д.
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