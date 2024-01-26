Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего хоккеиста в Воронежской области

В селе Слобода Воронежской области на тренировке скончался 17-летний игрок хоккейной команды. Сообщается, что умерший был нападающим хоккейной команды Национальной молодежной хоккейной лиги «ЭкоНива — Бобров».
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