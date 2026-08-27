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Вот как на самом деле выглядит работа DLSS 5. Энтузиасты смогли активировать найденную библиотеку в игре Control

Вот как на самом деле выглядит работа DLSS 5. Энтузиасты смогли активировать найденную библиотеку в игре Control

Возможно, это далеко не финальная версияБуквально спустя несколько часов после первого обнаружения библиотеки DLSS 5 в игре, где технология не была активна, энтузиасты смогли извлечь их и заставить работать в других играх.

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