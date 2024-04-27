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Царьград

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Экс-замминистра Тимур Иванов на зарплату в Минобороны купил лимузин ЗиС и дом на 1500 "квадратов"

Экс-замминистра Тимур Иванов на зарплату в Минобороны купил лимузин ЗиС и дом на 1500 "квадратов"

Журналисты "раскопали" декларации о доходах обвиняемого во взяточничестве бывшего заместителями министра обороны ИвановаНа зарплату в Министерстве обороны бывший замминистра Тимур Иванов, задержанный по делу о взяточничестве, купил себе и своей семье целый автопарк из люксовых и раритетных автомобилей, а также гигантский дом.

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