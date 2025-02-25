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Американцы выступают за мирные переговоры вместо войны на Украине

Американцы выступают за мирные переговоры вместо войны на Украине

Опрос Гарвардской группы CAPS-Harris показал, что большинство американских избирателей предпочли бы акцент на мирных переговорах по конфликту на Украине.

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