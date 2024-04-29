Петербургские ветераны получат выплаты ко Дню Победы

Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О реализации главы 33-1-3 «Дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне», сообщили в пресс-службе Смольного.
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