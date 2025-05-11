Брянцы простились со смертельно раненым на СВО Константином Беленковым

Смерть настигла военнослужащего 9 ноября прошлого года.Очередная скорбная весть пришла на Брянщину. Смертельное ранение в зоне СВО получил 26-летний брянский боец Константин Беленков из Трубчевского района.
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