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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Брянцы простились со смертельно раненым на СВО Константином Беленковым

Брянцы простились со смертельно раненым на СВО Константином Беленковым

Смерть настигла военнослужащего 9 ноября прошлого года.Очередная скорбная весть пришла на Брянщину. Смертельное ранение в зоне СВО получил 26-летний брянский боец Константин Беленков из Трубчевского района.

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