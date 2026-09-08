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O.J. Simpson's Trial & Power Rangers Got A Beloved Disney Cartoon Canceled, According To Co-Creator

O.J. Simpson's Trial & Power Rangers Got A Beloved Disney Cartoon Canceled, According To Co-Creator

If if weren't for O.J. Simpson and those meddlesome Power Rangers, one of Disney's best animated series from the 1990s might have had a longer shelf life.

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