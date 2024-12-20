Решающие события СВО: новости СВО от 20 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1030-й день спецоперации России на Украине

Ситуация в зоне СВО сегодня, 20.12.2024 остаётся напряжённой: боевые действия продолжаются на ключевых направлениях, включая Херсонское, Запорожское и Покровское, где российские войска достигли локальных успехов.
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