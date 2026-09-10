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От теории к практике: как прошел первый учебный день у кадетов Росгвардии

От теории к практике: как прошел первый учебный день у кадетов Росгвардии

Будни стражей порядка: кадеты Росгвардии посетили подразделение вневедомственной охраны. В начале нового учебного года кадеты профильного класса Росгвардии сменили школьные парты на учебный полигон.

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