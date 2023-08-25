О чем должна помолиться каждая женщина в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2023 года Елена ГалицкаяС приближением 28 августа 2023 года православная церковь готовится отпраздновать Успение Пресвятой Богородицы.
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