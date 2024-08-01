2 августа Культурный центр «Северный» приглашает на игровую программу «Веселый светофор». Цель этой программы – сформироватьу детей устойчивых навыков безопасного поведения на улицах, умение предвидеть опасную ситуацию.
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