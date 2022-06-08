Военное обозрение

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Названы новые сроки возвращения в боевой состав флота авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

Названы новые сроки возвращения в боевой состав флота авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

"Адмирал Кузнецов" в сухом доке 35-го СРЗ в Мурманске Сроки передачи российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в боевой состав флота снова сдвигаются.

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