Названы новые сроки возвращения в боевой состав флота авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

"Адмирал Кузнецов" в сухом доке 35-го СРЗ в Мурманске Сроки передачи российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в боевой состав флота снова сдвигаются.
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