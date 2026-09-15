Ассоциация ветеранов СВО в Чувашии передала музею сбитые дроны из стран НАТО

ЧЕБОКСАРЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Передача двух иностранных дронов, сбитых российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции, состоялась в Чувашском национальном музее.
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