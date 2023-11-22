Израиль подтвердил начало четырехдневного перемирия в Газе для обмена пленными

Израильское правительство подтвердило, что на экстренном заседании, которое продолжалось несколько часов, было принято решение о реализации плана по возвращению 50 заложников из сектора Газа, находящихся в плену у палестинского движения ХАМАС.
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