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Израиль подтвердил начало четырехдневного перемирия в Газе для обмена пленными

Израиль подтвердил начало четырехдневного перемирия в Газе для обмена пленными

Израильское правительство подтвердило, что на экстренном заседании, которое продолжалось несколько часов, было принято решение о реализации плана по возвращению 50 заложников из сектора Газа, находящихся в плену у палестинского движения ХАМАС.

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