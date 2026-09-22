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Газета.ру

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Европейскую клинику проверяют после смерти известного певца Мазонакиса

Европейскую клинику проверяют после смерти известного певца Мазонакиса

Полиция Греции продолжает расследование смерти популярного певца Йоргоса Мазонакиса, который умер 9 сентября 2026 года в частной клинике в афинском районе Колонаки.

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