Хуситы нанесли четвертый удар по авианосцу США Harry Truman в Красном море

Военно-политическое движение «Ансар Алла» нанесли четвертый за 72 часа удар по авианосцу США Harry Truman в Красном море, сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
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