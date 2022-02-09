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Части ЮВО начали учения с использованием тяжелой военной техники на 15 полигонах

Части ЮВО начали учения с использованием тяжелой военной техники на 15 полигонах

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов Свыше 30 двусторонних ротных тактических учений, в ходе которых будут использоваться ракетные комплексы, танки и другая тяжелая боевая техника, начались на полигонах Южного военного округа (ЮВО).

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