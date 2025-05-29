Мать одного из подростков в Байкальске слышала по телефону, как происходила трагедия

В Байкальске произошла трагедия, в результате которой пятеро подростков погибли в ходе вечера, омраченного насилиемВ Байкальске произошла трагедия, в результате которой пятеро подростков погибли в ходе вечера, омраченного насилием.
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